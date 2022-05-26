«القومي لثقافة الطفل»: إطلاق الموقع الرسمي للمركز أول يوليو.. فيديو

قال محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل، إنّ المركز يعمل من خلال 3 محاور، هي الأنشطة الواقعية في الأماكن المختلفة مثل الحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب وحديقة الفنون بمدينة الفنون في منطقة الهرم، والقوافل الثقافية التي تجوب الأقاليم في قرى حياة كريمة والأماكن الأخرى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة والمحافظات المختلفة، إلى جانب الموقع الرسمي للمركز، حيث جرى تحديثه وسيتم إطلاقه مطلع يونيو المقبل، بالإضافة إلى قناة المركز على منصة يوتيوب وصفحة إصدارات المركز.

نشاط دائم في الحديقة الثقافية

وأضاف ناصف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc: «نقدم أنشطة من خلال هذه المحاور، وهناك نشاط دائم في الحديقة الثقافية، ونعمل على مدار أيام الأسبوع من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة التاسعة مساءً».

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل: «سيشارك معنا مجموعة من القطاعات مثل الفنون الشعبية في السيرك القومي، ونتواصل مع البيت الفني للمسرح والفنون الشعبية والهيئة العامة لقصور الثقافة، فنحن نستهدف التنمية والترفيه والتدريب في الوقت ذاته».

ضرورة إشراك الطفل في الأنشطة المناسبة

من جهتها أكدت الإعلامية هبة ماهر، على ضرورة الاهتمام بالأطفال، وتعليمهم المهارات المختلفة، وعدم الاكتفاء بتصفح منصات التواصل الاجتماعي: «عندما يلعب الطفل كثيرًا، فإن هذ يعني أنه مليء بالطاقة والحيوية، وبالتالي يجب أن تخرج هذه الطاقة في الأماكن الصحيحة، حتى ينمو لديه الوعي بما يحدث في مجتمعه».