«القومي لثقافة الطفل» يحتفي بالفائزين بجائزة المبدع الصغير غدا

يفتتح المركز القومي لثقافة الطفل، فعاليات صالون المستقبل غدا الجمعة في السادسة مساء، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع أمانة جائزة الدولة للمبدع الصغير، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة المهندس زياد عبدالتواب.

صالون المستقبل

ويحتفي الصالون بالأطفال الفائزين بـ جائزة الدولة للمبدع الصغير في الابتكارات والتطبيقات، والفائزين بقائمة الشرف في الجائزة، والفائزين بمسابقة المخترع الصغير، واصنع كتابك الإلكتروني، اللتين ينظمهما المركز القومي لثقافة الطفل سنويا، ويهتم الصالون بالأطفال المهتمين بالثقافة الرقمية والابتكارات.

حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

ويتناول الصالون غدا، ندوة بعنوان «حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت»، يقدمها المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات وعضو لجنة الثقافة الرقمية، ويدير اللقاء المهندس زياد عبدالتواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية وعضو اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير، بحضور الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، ويختتم الصالون فعالياته بحفل موسيقي لفريق كورال «سلام» في الحديقة الثقافية بقيادة المايسترو وائل عوض.

جائزة المبدع الصغير

وجائزة الدولة للمبدع الصغير، أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، في العام الماضي 2021، وأعلنت وزيرة الثقافة في يونيو الماضي أسماء الفائزين بالدورة الثانية من الجائزة، والتي فاز بها 34 من الموهوبين في مختلف مجالات الجائزة.

وتمنح الجائزة سنويا، للمبدعين من الأطفال من سن 5 إلى 18 عاما، وفي مجالات الفنون والآداب والابتكار، وتهدف لاكتشاف المواهب الصغيرة وتحفيز قدراتهم الإبداعية في المجالات المشار إليها.

وتأتي تحقيقا للأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، 2030، والتي تسعى إلى بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته، من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على الإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.