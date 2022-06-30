«القومي لثقافة الطفل» يحتفي اليوم بذكرى 30 يونيو

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، احتفالية بذكرى 30 يونيو، مساء اليوم الخميس 30 يونيو 2022، في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

بدأ الاحتفال من الخامسة مساءً وسيستمر حتى الثامنة، ويتضمن ورشًا فنية في حب مصر، يليها افتتاح معرض لوحات بعنوان «في حب مصر».

وعلى المسرح، بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم عرض فريق أطفال ذوي الهمم في الحديقة، وإلقاء شعر لقصائد في حب مصر من الأطفال الفائزين في مسابقة المبدع الصغير في دورتها الأولى، ثم عروض لفريق الحديقة الثقافية للفنون الشعبية والاستعراضية.

ويختتم الحفل بعرض فريق أطفال كورال «سلام» بقيادة المايسترو وائل عوض، الذي يتغنى بمجموعة من الأغنيات الوطنية من إنتاج المركز، وعلى هامش الاحتفال تقام مسرحية «الذئب العطوف» بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وزارة الثقافة تحتفل بذكرى 30 يونيو

وقررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في بيان أمس، فتح المواقع الثقافية والفنية «مسارح البيت الفنى للمسرح، قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، دار الأوبرا، قصور وبيوت الثقافة ومتاحف الفنون تشكيلية» في جميع المحافظات مجانا للجمهور اليوم الخميس؛ احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

وفي السياق ذاته، قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إنّه بناء على قرار وزيرة الثقافة تقدم جميع عروض البيت الفني للمسرح بالمجان، اليوم الخميس الموافق 30 يونيو، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

والعروضة المسرحية لفرقة المسرح القومي، والتي تقدم عرض «الحفيد» من إخراج يوسف المنصور، وتقدم فرقة المسرح الكوميدي العرض «حلم جميل»، من إخراج إسلام إمام على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساء.

وتقد فرقة مسرح الطليعة عرض «ليلة القتلة» من إخراج صبحي يوسف في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، كما تقدم أيضا عرض «الحب في زمن الكوليرا» من إخراج السعيد منسي على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

كما تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، عرض «كاندي كراش» من إخراج محمد متولي في تمام الخامسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.