«القومي لثقافة الطفل» يشارك في المهرجان الأول للمرشدات ذوات الهمم

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يشارك المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بقافلة في المهرجان الأول للمرشدات ذوات الهمم تحت شعار «يلا فرحة» والذي يقام بمعسكر الكشافة الجوية بالسويس بالتعاون مع جمعية المرشدات المركزية برئاسة القائدة سامية يعقوب، وبإشراف مقررة لجنة ذوات الهمم القائدة حنان هريدي، وذلك في الفترة من 26 إلى 28 مايو.

تفاصيل المهرجان الأول للمرشدات ذوات الهمم

ويقدم فنانو المركز اليوم الخميس مجموعة من الورش المتخصصة للفتيات المرشدات ذوات الهمم ضمن قواعد «المبدع»، منها ورشة تشكيل بالجبس للفنانة سحر يسري، وورشة تصنيع ورد بالكوريشيه للفنان محمد عادل، وورشة «اصنع لعبتك» للفنانة آمنة أبو المجد، وورشة فن طي الورق أورجامي للفنان عمرو سمير، وورشة طباعة للفنان أحمد سمير، وورشة من طفل لطفل لتصنيع أشكال من الصوف للفنانة الصغيرة مريم محمد، بالإضافة لمجموعة متنوعة من الورش غدا الجمعة.

وخلال المهرجان يتم تدريب الفتيات المرشدات ذوات الهمم على مجموعة مهمة من قواعد الكشافة الأخرى كقاعدة التخييم، وقاعدة المسعف، وقاعدة المزارع، وقاعدة المصور، وقاعدة الطاهي، وقاعدة هاوي الكمبيوتر، وقاعدة مهارات التواصل، وقاعدة الرسم على الأسفلت، ويوم السبت يقام حفل الختام وتوزيع الشهادات على المتميزات من المشاركات.

في سياق آخر أعلن الكاتب محمد ناصف، في تصريحات تليفزيونية، أن المركز بصدد تحديث الموقع الرسمي للمركز القومي لثقافة الطفل وسيتم إطلاقه مطلع يونيو المقبل، بالإضافة إلى قناة المركز على منصة يوتيوب وصفحة إصدارات المركز.

وأشار إلى إنّ المركز يعمل من خلال 3 محاور، هي الأنشطة الواقعية في الأماكن المختلفة مثل الحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب وحديقة الفنون بمدينة الفنون في منطقة الهرم، والقوافل الثقافية التي تجوب الأقاليم في قرى حياة كريمة والأماكن الأخرى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة والمحافظات المختلفة.