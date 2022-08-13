آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى على بوابة الحكومة المصرية 2022

يستمر طلاب المرحلة الثانوية 2022، في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية الرقمية، لليوم الثالث، لتنسيق المرحلة الأولى تمهيدا للالتحاق بالعام الدراسي 2022/2023، ووصل عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن 55 ألف طالب وطالبة على بوابة الحكومة المصرية وموقع التنسيق الإلكتروني، حسب بيان صادر عن قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب التنسيق.

الحد الأدنى لمجموع طلاب المرحلة الأولى 2022

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022، كالتالي: بحد أدنى علمي شعبة علوم بـ365 درجة، وشعبة رياضة بـ341 درجة - والقسم الأدبي بـ264.5 درجة.

ويستمر مكتب التنسيق في استقبال طلبات المرحلة الأولى عبر بوابة الحكومة المصرية حتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

وناشدت وزارة التعليم العالي الطلاب بسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، على بوابة الحكومة المصرية، مؤكدة أن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

رابط الحكومة المصرية للتنسيق

وأكدت وزارة التعليم العالي أن التنسيق فقط عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني»، وأنها خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع من هنا، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

ويتاح للطلاب تسجيل 75 رغبة من المتاحة للطالب على الموقع الإلكتروني للتنسيق، عبر بوابة الحكومة المصرية، ويمكن للطالب معرفة الكلية أو المعهد الذي رشح للقبول به بالدخول مرة أخرى على موقع التنسيق؛ ويمكن طباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك عقب إعلان نتيجة التنسيق.

ونوهت الوزارة أن هناك ثلاث مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة 2022.