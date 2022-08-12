9 نصائح من التعليم العالي لطلاب تنسيق المرحلة الأولى: احتفظوا بالرقم السري

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أن تنسيق الكليات والمعاهد يتم إلكترونيًا بشكل كامل، لافتًا إلى أن تنسيق المرحلة الأولى مستمر حتى الاثنين القادم، مشيرًا إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني متاح على مدار 24 ساعة، والطالب يستطيع الذهاب لأقرب جامعة حكومية والاستعانة بأجهزة معامل الحاسبات المجهزة مع إمكانية استشارة الخبراء الموجودين هناك لترتيب الرغبات.

ووجه «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عددًا من النصائح لطلبة تنسيق المرحلة الأولى، قائلًا:

9 نصائح لطلاب المرحلة الأولى

1-اهدأ تمامًا لديك 5 أيام كاملة، ويمكنك تعديل الرغبات حتى اللحظة الأخيرة.

2- مكتب التنسيق يعتمد حتى التعديل الأخير للطالب.

3- الرقم السري خاص بالطالب ولا يجوز اطلاع الغير عليه، ولا التفريط فيه نظرًا لإمكانية استغلال الرقم وتغيير رغبات الطالب.

4- الطالب لديه 45 رغبة، ويجب أن يملئ كامل هذه الرغبات.

5- إذا كان الطالب يرغب في تخصص معين يجب أن يملأ الرغبات بهذا التخصص، ثم ينتقل للتخصصات التالية.

6- التنسيق الإلكتروني لا يظلم أي طالب، وكل طالب يحصل على حقوقه كاملة طبقا للمجموع.

7- رجاء أن يحترم الأهالي رغبات أبنائهم، ولا يجب فرض تخصص على الطالب بحجة استخسار المجموع.

8- لن يتم تعديل الرغبات بعد الخمسة الأيام المحددة للمرحلة الأولى، ولا يمكن التعديل بعد دخول التنسيق.

9- بعد انتهاء المرحلة الثانية وإعلان نتيجة المرحلة الثانية ستبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لتقليل اغتراب الطلاب عن محافظاتهم لـ10%، ويتم اختيار الطلاب لتقليل اغترابهم عن طريق معيار الدرجات.