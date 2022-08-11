«التعليم العالي» تحذر الطلاب من الكيانات الوهمية مع أول أيام التنسيق

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تفعيل التسجيل الخاص برغبات تنسيق الجامعات والمعاهد 2022، بناء على الخطة الموضوعة بالنسبة لمواعيد مراحل التنسيق الثلاثة، إذ بدأ تسجيل المرحلة الأولى، اليوم، ويستمر حتى الاثنين المقبل.

وذكرت وزارة التعليم العالي، تحذيرات وإرشادات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، لاتباعها قبل كتابة رغبات التنسيق.

ووجهت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أجوبة ونصائح وإرشادات، لكل ما يبحث عنه الطلاب، بشأن تنسيق الكليات والمعاهد، وطرق وخطوات ترتيب الرغبات، التي على الطالب اتباعها خلال عملية التسجيل:-

- حذرت وزارة التعليم جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، بالالتزام بالجامعات والكليات والمعاهد الموجودة على موقع التنسيق الرسمية، التابعة لوزارة التعليم العالي، والابتعاد تمام عن الكيانات الوهمية الأخرى.

- ترتيب الرغبات، وفقا للشعبة، أو وفقًا بالنسبة لرغبة الطالب، طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي.

- ضرورة اختيار الكليات بالنطاق الجغرافي.

خطوات التسجيل في التنسيق

التسجيل يكون من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022، إذ يقوم الطالب، بتسجيل جميع بياناته ورغباته، وذلك من خلال عدة طرق وخطوات سهلة وبسيطة.

- الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2022.

- الضغط على أيقونة سجل الرغبات.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الرغبات يتم كتابتها بالترتيب.

- الضغط على أيقونة التسجيل.

من المعروف ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أن عمليات القبول بالكليات والمعاهد والجامعات 2022، تتم من خلال تسجيل الرغبات إلكترونيا، من خلال دخول الطالب على موقع تنسيق الجامعات 2022، بدءًا من اليوم وحتى الاثنين المقبل الموافق 15 أغسطس، وهي الفترة المحددة بالنسبة لتنسيق المرحلة الأولى.