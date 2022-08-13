حبس شاب أنهى حياة شقيقه في مشاجرة بينهما بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بقسم ثان شبرا الخيمة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل شقيقه طعنا بالسكين في مشادة كلامية بسبب الخلافات بينهما في وجود والدهما.

ولقي المجني عليه مصرعه في الحال، وألقي القبض على المتهم، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة القتيل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم استدعاء الوالد لسماع أقواله حول الواقعة.

مشادة كلامية انتهت بجريمة قتل شبرا

وكشفت التحقيقات، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وشقيقه المتهم وتطورت إلى مشاجرة حيث أحضر المتهم سكينا وسدد طعنة في الصدر للمجني عليه حتى سقط على الأرض وسط بركة من الدماء، فقام والد المتهم والمجني عليه بمساعدة الأهالي بنقل المصاب للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.

تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بشبرا

وتلقى العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة إخطارا من مستشي ناصر شبرا، يفيد وصول شاب مصاب بطعن نافذ في الصدر ووفاته، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عبدالرحمن» في العقد الثاني من العمر، إثر إصابته بطعن نافذ في الصدر، وكشفت التحريات عن أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه لم يقصد قتل شقيقه وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث.