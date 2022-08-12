دنيا سمير غانم تتذكر والديها يوم الجمعة: اللهم ارحم من اختفت أصواتهم

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تذكر والديها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم، والدعاء لهما في يوم الجمعة، وذلك من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها الراحلين

ونشرت دنيا سمير غانم صورة تجمع والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وعلقت على الصور قائلة: «اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا واجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى يا كريم».

دنيا سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدتها

كما أحيت «غانم» منذ أيام الذكرى الأولى على وفاة والدتها الراحلة، ونشرت صورة لها عبر «إنستجرام»، وعلقت على الصور قائلة: «رب اجعل مقامها في الفردوس الأعلي عدد ما نبض قلبنا للشوق لها، اللهم ارحمها وأذقها حلاوة الجنة وطيب الجنة ونعيم الجنة، ربنا يسعدك يا أجمل أم في الدنيا.. شكرا علي كل حاجة يا أمي».

آخر أعمال دنيا سمير غانم

يذكر أن دنيا سمير غانم يعرض لها الآن في دور العرض السينمائية المختلفة فيلم جديد بعنوان «تسليم أهالي»، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ طرحه، كما حصد حتى الآن إيرادات كثيرة بلغت 9 ملايين و200 ألف جنيه خلال 9 أيام فقط.

كما أن فيلم تسليم أهالي يشهد الظهور الأخير للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي انتهت من تصوير مشاهدها الأخيرة به قبل رحيلها عن عالمنا العام الماضي في شهر أغسطس 2021، وشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.