كشف غموض مقتل بائع بكفر شكر.. 5 متهمين من الشرقية أنهوا حياته

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، غموض العثور على جثة بائع خضروات مقتولا أمام منزله بمنطقة المفتي بمركز كفرشكر في محافظة القليوبية، حيث اختطفه 3 أشخاص قبيل الحادث وقتلوه، ثم ألقوا الجثة بمساعدين اثنين آخرين أمام منزله مرة أخرى.

ضبط 4 متهمين

وأُلقي القبض على 4 من المتهمين وجاري البحث عن آخر هارب، حيث تبين آن وراء الواقعة 5 متهمين من محافظة الشرقية استدرجوا المجني عليه لمدينة الزقازيق بسبب خلافات بينهم وبين المجني عليه وشقيقه، وقاموا بقتله، واتصلوا بشقيقه لأخذ الجثة من الزقازيق، وفروا هاربين.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق بمركز كفرشكر، وقررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق والتصريح بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل قتل بائع كفر شكر

كان المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز كفرشكر تلقى بلاغا من مستشفى كفر شكر التخصصي، يفيد استقبال جثة بائع خضروات بها عيار ناري عُثر عليها أمام منزله في منطقة المفتي بدائرة المركز.

وبسؤال والد المجني عليه، أفاد بقيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية بمقابلة المجني عليه بالقرب من مسكنه لإنهاء خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه وشقيقه وشخص آخر «له معلومات جنائية»، فحدثت بينهم مشادة قاموا على إثرها باصطحاب المجني عليه لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأطلقوا تجاهه عيارا ناريا فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته، وقاموا بالاتصال بشقيقه وأخبروه بالواقعة وطلبوا منه الحضور لمدينة الزقازيق لاستلام جثته.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام قاده اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وأسفرت الجهود عن أن 5 أشخاص وراء الواقعة، وجميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية، وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 4 من المتهمين وبحوزتهم بندقيتين آليتين، و10 خزائن، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.