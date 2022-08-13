بين الكثير من المحتويات المختلفة التي تقدمها العديد من القنوات الفضائية، تظل قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات التي يحرص محبي المحتويات الثقافية على متابعتها باستمرار، ما يجعلهم يبحثون دائمًا عبر محركات البحث المختلفة عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2022، لمشاهدة الأفلام الثقافية المتخصصة في جميع المجالات.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة، لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2022

ويمكن للراغبين في تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2022، الاستعانة بالتردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة 11411.

- الجودة: خاصية الـ HD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

وعلى الراغبين في تشغيل القناة بخاصية SD، ضبط المعلومات الآتية:

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

وعن قناة ناشونال جيوفرافيك، فتعد من أكثر القنوات التي يهتم الكثير من محبي مشاهدة المحتويات الهادفة والمفيدة بمتابعتها، إذ أنها تعرض العديد من الأفلام الوثائقية المتخصصة في الكثير من المجالات المختلفة، مثل عالم البحار والحيوانات ورحلات الاستكشاف للمناطق والأماكن المختلفة، كالجبال والغابات وأعماق البحار وغيرها من الأماكن.