ينتظرعشاق كرة القدم، الليلة المباراة النهائية والمنتظرة في نهائى بطولة كأس العرب للشباب تحت سن 20 عاما، والتي من المنتظر أن تجمع بين منتخب مصر مواليد 2003 مع نظيره المنتخب السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمملكة العربية السعودية، لهذا زادت في الساعات الأخيرة تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية في نهائي كاس العرب للشباب 2022.

وفى هذا الإطار، تستعرض السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب 2022، والتي ستقام الليلة، بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الخدمات المستمرة التى تقدمها «الوطن» لمتابعيها وقرائها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية في نهائي كاس العرب للشباب 2022

ومن المقر ان تقام المبارة، فى تماما السادسة والنصف مساء اليوم 7 أغسطس 2022، بتوقيت القاهرة، وفى تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة.

ومن المقرر عرض مباريات بطولة كأس العرب عبر القنوات الرياضية السعودية «ksa sports»، وبثها من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت.

تردد القناة على أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت، وذلك على القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة ksa sports السعودية

كما يتم النقل على تردد القناة السعودية ksa sports على القمر الصناعي نايل سات تردد 12248

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب افقي

يذكر أن منتخب مصر للشباب يسعى الليلة لحسم اللقب على حساب المنتخب السعودي، في مباراة تعتبر الأصعب في مشوار الفريق، خاصة أن المبارة المرتقبة تحظى بحضور جماهيري كبير من جانب الجالية المصرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية.