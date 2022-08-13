ضبط 3 أشخاص يتاجرون في العملة وتشكيل عصابي متهم بجرائم نصب إلكترونية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في العملة والنصب الإلكتروني.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات بجانب الطريق، وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط قائد السيارة «يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة القسم» لحيازته «مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتفي محمول».

بمواجهة المتهم، اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالاشتراك مع آخر «يحمل ذات الجنسية - مقيم خارج البلاد»، ويقوم بالتواصل معه عبر تطبيق «واتس آب» وقيامه بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة إلى خارج البلاد، عن طريق استلام المبالغ المالية من بعض الأشخاص وتحويل قيمة تلك المبالغ بالعملة الأجنبية نظير تصدير واستيراد بضائع لهم وأنه كان في سبيله التقابل مع أحد الأشخاص بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الأخير حال استقلاله سيارة وتبين أنه «مطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام»، وعثر بحوزته على «مبلغ مالي»، وأقر بحضوره لمقابلة المتهم المضبوط لاستلامه مبلغ مالي نظير تصدير بضائع.

ضبط ثلاثة أشخاص يتاجرون في العملة بالقاهرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «3 أشخاص – أحدهم له معلومات جنائية ويحمل إثنين منهم جنسية إحدى الدول»، وبحوزتهم «مبالغ مالية محلية وأجنبية»، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

ضبط شخص لاتهامه بتهديد وابتزاز إحدى السيدات

وتكثيفًا لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكشف ملابسات ما تبلغ من «إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة» بتضررها من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات «واتس آب» بإرسال رسائل لهاتفها الشخصي مصحوبة بصور شخصية لها، وعبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها.

توصلت جهود التحريات من خلال استخدام التقنيات الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أنه «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية»، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها على النحو المشار إليه.

رصد جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني

وفي واقعة أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام «أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا» بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال إرسال رسائل نصية لهم لإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء البنوك خلافًا للحقيقة مما مكنه من الاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية لعدد من العملاء واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت أو شحن محافظ مالية مسجلة بأرقام هواتف محمولة بأسماء آخرين، وأنه وراء ارتكاب 15 واقعة بذات الأسلوب، ويتخذ من محافظة المنيا مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته «عدد 3 هواتف محمولة المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامى- مبلغ مالي» بفحص الهواتف المضبوطة تبين أنها تحوى «الرسائل النصية التى يقوم المتهم بإرسالها للضحايا - العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – العديد من المحافظ المالية المستخدمة في الاستيلاء على أموال المجنى عليهم – العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المستخدمة في إجراء العمليات الشرائية – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية»، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة» بالتردد على إحدى ماكينات الصرف الآلى بمنطقة مدينة نصر لسحب مبالغ مالية كبيرة بطريقة منتظمة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على «مبلغ مالي - هاتف محمول»، وبمناقشته اعترف باشتراكه مع «شخصين يحملان جنسية إحدى الدول» بتكوين تشكيل عصابي تخصص في أعمال النصب الإلكتروني على المواطنين، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما «جهاز حاسب آلى لاب توب- عدد 4 هواتف محمولة - مبلغ مالي»، بمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.