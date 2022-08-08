لينك تقديم كلية الشرطة 2022 - 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

يبحث الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق والتقديم لكلية الشرطة التي تعتبر واحدة من ضمن الكليات التي يتمناها معظم الشباب والفتيات، حيث يبحثون من خلال موقع البحث العالمي «جوجل» عن لينك تقديم كلية الشرطة 2022 - 2023 وتقدم «الوطن» في السطور التالية طريقة التقديم والرابط.

لينك التقديم لكلية الشرطة 2022 - 2023

يستطع المتقدم الراغب في الالتحاق بكلية الشرطة التقديم إلكترونياً لأول مرة عبر موقع الرسمي لوزارة الداخلية على موقع البحث العالمي «جوجل» أو عبر الضغط على هذا الرابط.

https://moi.gov.eg/home/contact.

خطوات التقديم من خلال الرابط الخاص بوزارة الداخلية

1ـ يجب على الراغب في الالتحاق بكلية الشرطة عقب الضغط على لينك تقديم كلية الشرطة 2022 - 2023 أن يضغط من بين الخيارات المتعددة في أعلى الصفحة على القائمة الرئيسية بعلامة المنزل.

2 ـ أن يختار الطالب الخدمات الإلكترونية.

3 ـ يضغط المتقدم على خيار الالتحاق بأكاديمية الشرطة.

4 ـ سيطلب الموقع تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك ورقم السر عليك ملء الطلبات.

5 ـ على الراغب تسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي وغيرها.

6 ـ إذا انتهيت من التسجيل وملء البيانات المطلوبة اضغط على كلمة تسجيل.

7ـ وفي المرحلة الأخيرة يختار المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة يوم بين 3 أيام يطرحها الموقع لعمل اختبار القدرات.

شروط التقديم لكلية الشرطة 2022

وقبل التقديم في الموقع والبحث عن لينك تقديم كلية الشرطة 2022 - 2023 يجب أن تكون مستوفى الشروط المطلوبة للتقديم وهى كالآتي:

1ـ أن يكون المتقدم ووالداه مصريي الجنسية ولا يقبل بغيرها في الأكاديمية.

2ـ أن يتحلى المتقدم بالسمعة الطيبة وحسن السير والسلوك.

3ـ أن يتم الطالب 22 سنة في شهر 10 المقبل.

4 ـ ألا يقل طول قامة المتقدم عن 170 سم.

5 ـ ألا يتزوج الراغب في الالتحاق بكلية الشرطة أثناء الدراسة.