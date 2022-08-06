جهود وزارة الداخلية خلال شهر.. سقوط 17 تشكيلا عصابيا وضبط 4576 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه؛ تنسيقا مع قطاع الأمن المركزي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية خلال الشهر الماضي، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية:

ضبط 44432 قضية تموينية متنوعة؛ جاء أبرزها:

ضبط 124 قضية أسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 13054 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم بـ1762290 جنيها.

ضبط 81 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1396550 لترا.

ضبط 459 قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت «795,210 طن– 1385548 لتر - 769 عبوة – 101589 قطعة» سلع مُدعمة متنوعة.

ضبط 33 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت «120٫518 طن – 357734 عبوة».

ضبط 11156 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت «916,113 طن – 500 لتر – 131807 عبوة – 344120 قطعة».

ضبط 9 قضايا في مجال البيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 61 طنا.

ضبط 1166 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 37277 عبوة.

ضبط 18355 قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت «77,115 طن – 1541 قطعة».

ضبط 50 قضية في مجالات: «التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلي بالمستورد – التخزين الخارجي»، ضُبط خلالها 32 متهما، و8 مركبات، بمضبوطات بلغت 243 طنا و834 كيلوجرام أقماح.

قضايا التيار الكهربائي

ضبط 322343 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها «257,512,996 مليون جنيه».

قضايا التهرب الضريبي

ضبط 5190 قضية في مجال التهرب الضريبي، وجاءت كالتالي: «ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام- تحري مدين ولجان فحص» بمبالغ مالية بلغت «6,369,739,642 مليار جنيه» قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها.

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 18٫784٫750 مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة

ضبط 127 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 344,718,945 مليون جنيه، أبرزها:

ضبط 107 قضايا في مجال الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة «عملات محلية وأجنبية» بما يعادل 275,118,945 مليون جنيه.

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة في محافظات «الدقهلية - دمياط - بورسعيد»، وكذا منطقة السحر والجمال» بنطاق محافظتي «الشرقية والإسماعيلية» ضُبط خلالها 226 متهما، وبحوزتهم 130 قطعة سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 240 قطعة سلاح أبيض».

ضبط 134 قضية مواد مخدرة.

تنفيذ 19530 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 1675 قضية متنوعة.

ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت 20 متهما، ارتكبوا 6 حوادث.

فحص 8544 عنصرا إجراميا.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 2021 عنصرا إجراميا شديد بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية - المنيا – القليوبية - السويس – الشرقية –كفر الشيخ – المنوفية – قنا – سوهاج – دمياط – بورسعيد – الأقصر – البحر الأحمر – جنوب سيناء – الإسماعيلية – أسوان – الفيوم – مطروح – البحيرة – الوادى الجديد» بإجمالي مضبوطات 1170 قطعة سلاح ناري؛ أبرزها «2 جرينوف – 2 رشاش – 56 مسدس – 185 بندقية آلية - 128بندقية خرطوش – 797 فرد محلى»، وكذا كميات كبيرة من «الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة»، وجدير بالذكر أن المذكورين سبق اتهامهم في العديد من القضايا منها «سلاح – قتل – مخدرات – سرقة».

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط 3591 سلاحا ناريا بحوزة 2929 متهما؛ أبرزهم: «3 جرينوف – 2 رشاش - 394 بندقية آلية – 430 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 155 مسدس – 2607 فرد محلي – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 465 خزينة»، وكذا ضبط 5251 سلاحا أبيض.

ضبط 17 تشكيلا عصابيا، ضموا 62 متهما ارتكبوا 79 حادثا.

ضبط 444 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم «9 مسدسات – 5 بنادق غير مششخنة - 133 فردا محليا – 298 سلاحا أبيض».

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 2125942 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

7852 حكم جناية.

645511 حكم حبس جزئي.

114570 حكم مستأنف.

1052925 حكم غرامة.

305084 حكم مخالفة.

في مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط 4576 قضية مواد مخدرة، أبرز ما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت «2099,479 كيلوجرام».

كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت «1437,251 كيلوجرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «370,295 كيلو جرام».

كمية من مخدر الاستروكس وزنت «38,806 كيلوجرام».

كمية من مخدر الآيس وزنت «22,743 كيلوجرام».

كمية من مخدر الأفيون وزنت «15,401 كيلوجرام».

كمية من مخدر الفودو وزنت «5,300 كيلوجرام».

كمية من الأفيون وزنت 1٫500 كيلوجرام.

38,423 ألف قرص كبتاجون و7 كيلوجرامات من ذات المخدر.

30,486 ألف قرص لعقار الترامادول.

15 قرص إكستاسي.

7 قضايا غسل أموال بلغت إجماليا قرابة 107,000,000 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بنحو 163٫000٫000 مليون جنيه.

في مجال ضبط القضايا النوعية

إعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها.

ضبط 324 قضية أحداث.

ضبط 11667 قضية مرافق عامة.

كشف غموض 330 حادث «خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة» بإجمالي 499 متهما.

ضبط قضايا المصنفات

ضبط 1131 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك على النحو التالي: 668 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 408 قضايا؛ أبرزها «أجهزة راوتر – كروت فك شفرة – أجهزة ريسيفر – فلاشات – وحدة معالجة مركزية»، وكذا 462 قضية في مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 181150 تمثلت في كتب وملازم تعليمية وأغلفة لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1904849 مخالفة مرورية متنوعة؛ أبرزها 735176 مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

- المرور على 1037 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 5119 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 3 حالات، وفحص 1211 مركبة تبين مخالفة 65 منها لشروط الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ16437 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 709 سائقين منهم.

حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع 1585 سيارة و196 دراجة نارية.

في مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية: تم ضبط 39575 مخالفة عدم ارتداء الخوذة.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدي المركبات عن تركيب أجهزة التنبيه الضوئية «الفلاشر» أو الصوتية «السارينة» الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن الآتي:

ضبط 5489 مخالفة أجهزة صوتية، و6798 مخالفة أجهزة ضوئية، و12431 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، و15775 مخالفة ملصقات.

ضبط 194 محلا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية، بمضبوطات بلغت «781 جهاز صوتي – 2129 جهاز ضوئي - 5396 ملصق مخالف».

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 29 قضية بإجمالي 43 متهما بمضبوطات وزنت «طن و458 كيلوجرام و500 جرام».