القبض على 4 أشخاص بتهمة قتل مواطن داخل شقته في القاهرة.. «كانوا عايزين يسرقوه»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم مصابا بجرح في الرأس.

4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين لهما معلومات جنائية، وسيدتين، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج».

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث أقرت إحدى المتهمات أنها نظرا لسابقة عملها لدى المجني عليه، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته بالاشتراك مع باقي المتهمين، واستولوا على «مبلغ مالي - جهاز أي باد – 4 هواتف محمولة - حافظات نقود - طبنجة صوت»، ولاذوا بالفرار، وتم بإرشادهم ضبط «جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، جهاز أي باد، 3 هواتف محمولة قاموا بشرائها من متحصلات واقعة السرقة، طبنجة صوت» بمسكنهم، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه في شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم، والتخلص من الهواتف المحمولة المستولى عليها وحافظات النقود بإلقائها بالطريق العام.