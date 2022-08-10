10 وفيات بينهم 3 أطفال خلال ساعات بالفيوم: قتل وغرق وحوادث طرق

شهدت محافظة الفيوم، وفاة 10 أشخاص بينهما 3 أطفال خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب حوادث الطرق، والقتل، والغرق، وتناول جرعة زائدة من المخدرات، وشملت الأحداث العثور على شخص وسط المقابر بسبب تحلل جثته وتصاعد رائحة كريهة منها، وآخر كان ملقى وسط الأراضي الزراعية وجثته في حالة تعفن، وطفل عُثر عليه مقتولاً في مقابر قرية «سرسنا»، وآخرها طفلين أبناء عمومة لقيا مصرعهما غرقاً في بحر النزلة بنطاق مركز شرطة إطسا.

مصرع شاب في حادث بالفيوم

لقي رجب حسن، في العقد الثالث من العمر، ومقيم بطامية، مصرعه، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجته النارية التي كان يستقلها ذاهباً إلى عمله بمنطقة كوم أوشيم على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

العثور على جثة طفل في المقابر

عثر أهالي قرية سرسنا بنطاق مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، على جثة طفل يدعى «محمود» 17 سنة، مقتولاً وملقى في وسط مقابر القرية، وبجواره «توك توك» كان يعمل عليه لمساعدة أسرته على ظروف المعيشة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب سقط من سقالة

لقي «حسام عادل»، 22 سنة، مصرعه إثر سقوطه من فوق سقالة خشبية أثناء عمله في تشطيب واجهة عمارة بمنطقة العبودي بالمسلة في نطاق قسم شرطة أول الفيوم، حيث سقط جثة هامدة غارقاً في دمائه، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

مصرع شاب غرقاً ببحر يوسف

لقي شاب يدعى «علي.إ.ع.ص» 30 سنة، مصرعه غرقاً في مياه بحر يوسف، قرب الطريق الدائري بمنطقة قرية سنوفر بنطاق مركز شرطة الفيوم، وجرى انتشال الجثة من المياه، ونقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

العثور على جثة في أرض زراعية

عثر مزارعو قرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواي، على جثة شاب يدعى «عيد.ع.د» 32 سنة، وجثته متحللة وفي حالة تعفن بعدما تتبعوا مصدر رائحة كريهم لم يتمكّنوا من احتمالها وتبينّ أنّها تنبعث من الجثة، وأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم لتشريحها وبيان وجود شبهة جنائية بالوفاة من عدمه.

مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية

لقي «عبده أمين»، 21 سنة، ومقيم في الكعابي الجديدة بنطاق مركز شرطة سنورس، مصرعه إثر تعرضه لحادث انقلاب بدراجته النارية التي كان يستقلها على طريق «القاهرة - الفيوم» ذاهباً إلى عمله، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة وجرى نقله لمشرحة مستشفى سنهور المركزي.

مصرع أربعيني في حادث بالفيوم

لقي «حمودة.ع»، 45 سنة، ومقيم بمنطقة عين السللين بنطاق مركز شرطة سنورس، مصرعه، في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية كان يستقلها بمدخل منشأة عبد الله على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، وجرى نقله لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

وفاة شاب بجرعة مخدرات زائدة

لقي «طاهر.م.أ»، 32 سنة، مصرعه متأثراً بتناوله جرعة مخدرات زائدة وسط مقابر «باب الوداع» بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، ولم يراه أحد أو يشعر به، حتى تحللت جثته وتعفنت وتصاعدت منها رائحة كريهة قادت الأهالي إلى جثته، فأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

مصرع طفلين غرقاً بالفيوم

لقي طفلين أبناء عمومه مصرعهما غرقاً في بحر النزلة بنطاق قرية أبو النور بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إذ سقط أحدهما في المياه، وجرفه التيار، فقفز الآخر لإنقاذه إلا أنهما لقيا مصرعهما معاً، وجرى انتشال جثتيهما، وتمّ نقلهما إلى مشرحة إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.