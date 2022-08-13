10 واجبات على الموظف الالتزام بها بقانون العمل.. أبرزها عدم إفشاء الأسرار

تقوم علاقة العمل بين المدير والموظف على الاحترام المتبادل والتزام كل فرد منهم بالواجبات المنوط بها، وذلك حتى تكون علاقة العمل بين الاثنين علاقة سوية، يستطيع من خلالها الجميع تقديم أفضل عمل على أفضل وجه، ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على الواجبات التي يجب على العمال أو الموظفين الالتزام بها.

واجبات الموظف بنص القانون

ونصت المادة 65 من قانون العمل على الواجبات التي يجب على العمال الالتزام بها ويتمّ مساءلتهم على أساسها، فعلى الموظف أن يؤدي الواجبات المنوط بها بنفسه وبدقة وأمانة، وذلك طبقًا لما هو محدد في القانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وعليه أن ينجز المهام المكلف بها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

وأضافت المادة أنَّه يجب على الموظف أن يحافظ على كرامة العمل ويسلك المسلك اللائق به، وأيضًا من الواجبات التي نص عليها القانون أن يحترم الموظف رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها، ويرعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

تنفيذ أوامر صاحب العمل من الواجبات المنوط بها الموظف

ونص قانون العمل في المادة 65 على أنَّه يجب على الموظف أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تخل في نطاق العمل الخاص به، وذلك إذا لم يكن في هذه الأمور والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر، ومن الواجبات التي تقع على عاتق الموظف أيضًا أنَّه يجب على الموظف المحافظة على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.

كما نصت مادة القانون على عدد من الواجبات الأخرى حتى تنظم سير العملية المهنية بين الرئيس والموظف للخروج بأفضل عمل وهي:

- على الموظف أن يتبع النظم، التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهارته وخبراته مهنيًا وثقافيًا أو لتأهله لأداء عمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.

- يجب على الموظف أنَّ يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى، التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.

- يجب على الموظف أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.