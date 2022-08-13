النواب يفض جلسته البرلمانية الطارئة بعد الموافقة على التعديل الوزاري

رفع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة البرلمانية الطارئة الآن، بعد الموافقة على التعديل الوزاري لـ13 حقيبة وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

أسماء الوزراء الجدد

وجاءت أسماء الوزراء الجدد كالتالي:

- رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسكان.

- سها سمير ناشد وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

- هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

- أحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار.

- أحمد سمير علي صالح وزير التجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقًا.

- الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني.

- حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

- نيفين يوسف الكيلاني وزير الثقافة.

- اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

- مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

- اللواء محمد محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.