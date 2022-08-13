هالة السعيد.. أفضل وزيرة عربية باقية على كرسي «التخطيط»

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الثقة للدكتورة هالة السعيد كوزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية في التشكيل الوزاري، الذي تمّ الإعلان عنه منذ قليل.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية الطارئة التي عقدت اليوم، أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وزيرة التخطيط منذ 2019

تولت الدكتورة هالة السعيد حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ 22 ديسمبر 2019، فضلاً عن استمرارها في تولي بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ «رؤية مصر 2030» وتحديثها.

أفضل وزيرة عربية

كما حصلت الدكتورة هالة السعيد على جائزة أفضل وزيرة عربية في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي في نوفمبر 2020، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط.

وشغلت هالة السعيد أيضًا عدة مناصب، من بينها منصب مستشار محافظ البنك المركزي المصري، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، وعضو بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.

وقرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرًا، إذ أرسلت الأمانة العامة للمجلس رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة، لنظر أمر عاجل.