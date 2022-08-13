معلومات عن الدكتور رضا حجازي وزير التعليم.. ساهم في القضاء على «غش الثانوية»

الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين سابقًا، تقلد رسميًا منذ قليل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أن عمل على العديد من الملفات المهمة في الوزارة، أبرزها ملف الثانوية العامة وتدريب المعلمين على استراتيجيات التعلم الحديثة؛ من أجل توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

من هو رضا حجازي؟

الدكتور رضا حجازي، وُلد عام 1959 وشغل العديد من المناصب آخرها قبل تقلده منصب الوزير هو منصب نائب الوزير لشئون المعلمين، ومن قبلها مناصب أبرزها نائب رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار.

ترأس الدكتور رضا حجازي، قيادة غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، من سنوات واتخذ العديد من الإجراءات التي تنهي عصر «الغش» وأبرزها إلغاء التحويلات بين بعض المدارس بعد موافقة وزير التربية والتعليم.

إنجازات الدكتور رضا حجازي السابقة

شارك وزير التربية والتعليم الجديد في وضع المعايير القومية للتعليم بمصر وإعداد مناهج العلوم للصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادى طبقًا لفلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

في بدايته المهنية، عمل كـ«أستاذ للكيمياء»، كما عمل أستاذ دكتور بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات، وشارك في تحكيم العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات مبديًا تعليقات نابعة من خبرته الطويلة في ملف «التربية والتعليم».

كلمات وزير التربية والتعليم الجديد

للدكتور رضا حجازي، العديد من الكلمات المؤثرة في بعض المناسبات المهمة ففي اليوم العالمي لمحو الأمية، قال: «أثبتت الدراسات أن الأمية أحد الأسباب الرئيسية للزيادة السكانية لذا تأتي أهمية أن تصبح مصر خالية من الأمية في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال استخدام استراتيجيات وآليات تواكب التحول الرقمي».

وأضاف «حجازي» في منشور سابق له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «أكدت اليونسكو هذا العام على أهمية دمج المهارات الرقمية في برامج محو الأمية واستخدام المدخل التنموي المستدام للمساهمة في التحرر من الأمية الأبجدية والرقمية حتى يمكن التغلب على الزيادة السكانية وتتحقق جودة حياة كريمة للجميع».