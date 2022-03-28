رضا حجازي: نعلم الطلاب الديمقراطية لتمكينهم من مهارات القيادة

عقدت وزارة التربية والتعليم الفني، اليوم، بقاعة الفيديو كونفرانس بالوزارة، المؤتمر الأول لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022، الذي تقام فعالياته يومي 28 و29 مارس 2022، تحت رعاية ودعم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إيمانًا منه بدور الاتحادات الطلابية وبناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها من أجل إعداد طالب معتز بذاته، ومبدع لديه قبول للآخر وفخور بتاريخ بلاده وقادر على التنافس محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، في كلمته، إن حدث اليوم هو صورة من صور الديمقراطية في التعليم، ولا بد أن نعمل على تعليم الديمقراطية لتمكين الطلاب من مهارات القيادة والتعبير عن الرأي.

الالتزام بضوابط العملية الانتخابية

وأشار حجازي إلى أن المشاريع العملاقة التي تقوم بها مصر لا بد أن يعرفها الطلاب ويتناقلوها بين زملائهم لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، موجهًا بضرورة الالتزام بضوابط العملية الانتخابية والمسؤولية والالتزام؛ لانتقاء الأفضل الذي يعبر عن بقية الزملاء، متمنيًا عملية انتخابية راقية قادرة على إنشاء قيادات شابة تستطيع ممارسة هذا العمل.

وأعرب اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا أن هؤلاء الطلاب هم بناة الوطن الحديث ومستقبل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن وجود مجتمع قوي يعتمد على هؤلاء الطلاب الذين يستحقون كل الرعاية والاهتمام، مضيفًا أن هذا الجيل هو أسعد حظًا من الأجيال السابقة بالتطور التكنولوجي وسهولة التواصل، متمنيًا من الطلاب المشاركة الإيجابية الفعالة والتمثيل المشرف في هذه الانتخابات حيث إنهم يتمتعون بمهارات الابتكار والتواصل والقدرة على التعلم.

وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أن هذا المؤتمر يأتي في ضوء الموضوع المحوري «الاتحادات الطلابية.. مواطنة وتنمية»، مشيرًا إلى أن المستهدفين من هذه الانتخابات هم جميع الطلاب أعضاء المكاتب التنفيذية بالمرحلة الثانوية للمديريات التعليمية، وموجهي اللجان وهيئة الإشراف من داخل وخارج إدارة الاتحادات الطلابية.

تفعيل فلسفة الاتحادات الطلابية

وأشار موسى إلى أن تفعيل فلسفة الاتحادات الطلابية تنطلق من توجه الدولة لبناء المستقبل «الجمهورية الجديدة»، ومن خلال تعظيم الجهود الرامية لتطوير التعليم باعتباره قاطرة التنمية والتقدم الحقيقي ولتحقيق الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري بما يسهم في بناء وتنمية الإنسان في جميع المجالات ليكون مواطنا صالحا يمتلك المهارات الحياتية المتكاملة من أجل إعداد جيل من القيادات الطلابية يتسم بروح المبادرة والإبداع والابتكار وقادر على ممارسة العمل الفريقي التطوعي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

وأكد دور التربية الديمقراطية في بناء الشخصية، مشيرًا إلى أن الديمقراطية تُمارس ولا تلقن والاتحادات الطلابية هي القناة الشرعية لتشكيل القيادات الطلابية المعنيين بالتعبير عن جموع طلاب مدارس مصر في إعداد الشخصية وتكاملها، وذلك من خلال مقابلة حاجات وابداعات الطلاب وتمكينهم من الإدارة الذاتية وكيفية التخطيط لإدارة زمام أمور حياتهم المستقبلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، وعدد من قيادات الوزارة.