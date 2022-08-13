ضبط 35 ألف لتر سولار قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار الدور الرقابي الذي تؤديه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبالتعاون مع مديرية ومباحث التموين، من تمشيط للأسواق والمحال العامة والمخازن، وضبط المنشآت المخالفة والمتلاعبين بالسلع التموينية.

تحقيق الدور الرقابي

وأوضح محافظ الجيزة، في بيان صادر عن المحافظة، أنه يتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق أحياء و مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع مديرية التموين ومباحث التموين وإدارات الصحة والطب البيطري والبيئة، مؤكداً أنه لن يسمح بالتلاعب بأقوات المواطنين أو الفساد وتحقيق الدور الرقابي بمنتهى الحزم.

منتجات منتهية الصلاحية

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات التي تم شنها علي مدار يومين أسفرت عن ضبط حوالي 50 طن سلع ومواد غذائية وتموينية متنوعه الضبطيات، ما بين احتكار سلع من قبل مخالفين أو منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بعد فحصها من قبل المختصين.

وتضمن تقرير تلقاه محافظ الجيزة، من العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين، ضبط 35 ألف لتر سولار بمنطقة العياط قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، إضافه إلى ضبط سلع غذائية بمنطقة الوراق تصل إلى 35 طن سكر، وزيت، وأرز، وزيتون أسود بغرض الاحتكار وبعضها تمويني.

وشملت الجهود ضبط كمية من اللانشون والبسطرمة بمخزن بالوراق، بكمية 13.40 طن مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط كمية من الخمور المستوردة والمحلية بعدد 2854 زجاجة بأنواع مختلفة بنشاط يدار بدون ترخيص بمنطقة المنيرة.