ضبط مصنع طحينة بدون ترخيص ومياه غازية وسلع منتهية الصلاحية في البحيرة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، حملات مكبرة على منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة بمراكز حوش عيسى وبدر وكفر الدوار، لمتابعة حركة الأسواق وضبط المخالفات.

مصنع لصناعة الطحينة بدون ترخيص

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع الطحينة بدون ترخيص من الجهات المختصة، ويقوم باستخدام خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 5 شكائر سمسم قبل طحنها بإجمالي وزن 250 كجم، و6 صفائح مملؤة بالطحينة «منتج نهائي» معد للبيع والتداول، مجهول المصدر، بإجمالي وزن 108 كجم، وذلك بمركز حوش عيسى.

وفي مركز بدر، تم ضبط 39 لتر مياة غازية و16.44 كجم عبوات مسحوق كاستر وزيتون مخلل وجبن رومي وشيدرجميعهم منتهي الصلاحية داخل أحد محلات الماركت

ضبط جبنة منتهية الصلاحية

وفي كفر الدوار، تم ضبط 5 أكياس جبنة موتزاريلا وزن الكيس 25 كجم بإجمالي 125 كيلو جرام بأحد محلات بيع المواد الغذائية، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة، من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.