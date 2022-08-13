وزير التنمية المحلية الجديد: أشكر القيادة السياسية وسنستكمل مشروعات الوزارة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الجديد، في أول تصريح له، إنه سيعمل على استكمال خطط ومشروعات الوزارة وفق رؤية مصر 2030.

وزير التنمية المحلية

وأضاف اللواء هشام آمنة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أشكر القيادة السياسية على الثقة التي تمثل مسؤولية كبيرة، وسأعمل جاهداً بالمشاركة مع كل القيادات والأجهزة، إيمانًا بالعمل الجماعي وضرورة استكمال خطوات الدولة المصرية في إطار التنمية الشاملة في كل ربوع مصر».

التعديل الوزاري

واللواء هشام آمنة عمل محافظًا للبحيرة، وهو من مواليد ديسمبر 1962، وتقلّد الكثير من المناصب المهمة خلال فترة خدمته.