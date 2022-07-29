وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد الروضة بميت غمر

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، مسجد الروضة بمدينة ميت غمر على مساحة 1300 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه بالجهود الذاتية بمشاركة المجتمع المدني.

وأعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، عن تسليم الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي بإجمالي 4 أطنان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ليبلغ إجمالي ما وصل حتى الآن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة 13 طنا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام على الأسر الأولى بالرعاية و المستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

13 طنا لحوم استقبلتها الدقهلية في 5 دفعات

وأكدت محافظة الدقهلية، أن توزيع الـ13 طن لحوم أضاحي تم استلامها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم توزيعها وإيصالها إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، الشكر والتقدير لأبناء محافظة الدقهلية ‏لمساهمتهم ومشاركتهم في صكوك الأضاحي لضمان وصولها إلى مستحقيها، مشيراً إلى ضرورة استمرار ‏التعاون المستمر بين المجتمع المدني ووزارة الأوقاف.‏