صبري عبدالمنعم يكشف تطورات حالته الصحية وموعد عودته إلى التصوير

طمأن الفنان صبري عبدالمنعم، جمهوره ومحبيه على آخر تطورات حالته الصحية، بعد الفترة التي قضاها داخل أحد المستشفيات مع نهاية شهر يوليو الماضي، لمعاناته مع الشعب الهوائية، وتدهور حالته الصحية الأمر الذي اضطر معه الأطباء لحجزه بغرفة العناية المركزة.

وكان قد تم تكريمه في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ15 يوم 24 يوليو من الشهر الماضي، ولكن تغيب عن الحضور بسبب أزمته الصحية، وتسلمت ابنته مريم درع التكريم نيابة عنه.

صبري عبدالمنعم بعد أزمته الصحية: فترة النقاهة عدت على خير

وقال صبري عبدالمنعم، في تصريحات لـ«الوطن» إن حالته الصحية بدأت تتحسن بشكل كبير، بعد قضاء فترة نقاهة داخل منزله في الأيام الماضية، وتجاوز المرحلة الصعبة التي مّر بها مؤخرًا، موجهًا رسالة شكر واعتزاز لجمهوره وأصدقائه الذين قاموا بالسؤال عنه، ودعواتهم الطيبة لشفائه سريعًا.

يستأنف نشاطه الفني يوم الثلاثاء

وعن موعد استئناف نشاطه الفني، قال صبري عبدالمنعم، إنه من المفترض أن يعود لحياته الطبيعية وممارسة مهامه يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، والعودة إلى لوكيشن التصوير، والانتهاء من تصوير بعض مشاهده في مسلسل جديد يحمل اسم «أعمل إيه؟».

مسلسل «أعمل إيه؟»، بطولة: خالد الصاوي، صابرين، صبري عبدالمنعم، نور إيهاب، تأليف محمد الحناوي، إخراج أحمد عبدالحميد، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية تتناول بعض القضايا الأسرية.

واحتفل صبري عبدالمنعم، في شهر يوليو الماضي بعيد ميلاده الـ77، وقدّم على مدار مشواره الفني ما يزيد على 500 عمل فني، ومن أبرز المسلسلات التي شارك بها، مسلسل المال والبنون، الشهد والدموع، ليالي الحلمية، رأفت الهجان، أجازة مفتوحة، ليالينا 80، بركة، نسر الصعيد، الأب الروحي، أوبرا عايدة.