معلمون عن رضا حجازي وزير التعليم الجديد: مُلم بعناصر العملية التعليمية

«خبير بشئون الميدان وملم بكل عناصر العملية التعليمية».. هكذا وصف معلمون الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، معبرين عن سعادتهم البالغة بخبر تقلده منصب الوزير، موضحين أنه تدرج في الكثير من المناصب التي تؤهله لمنصب الوزير بجدارة.

«جمعت فيه كل عناصر العملية التعليمية»، هكذا قالت الدكتورة إيلارية عاطف، رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بمدارس النيل الدولية، في بداية حديثها لـ«الوطن» عن الدكتور رضا حجازي، موضحة أنه تدرج في الكثير من المناصب بداية من مدرس علوم لأستاذ مناهج وطرق تدريس: «خبير أكتر بشئون الميدان».

«إيلارية»: رضا حجازي معلم وخبير وأستاذ في التقويم والقياس

وعن إسهامات الدكتور رضا حجازي في الأكاديمية المهنية للمعلمين وحرصه على تدريب وترقيات المعلمين، تقول «إيلارية»: «له دور ملموس في الأكاديمية المهنية للمعلمين، بما يمنحه ثقلاً بكل أبعاد العملية التعليمية، التي يعتبر المعلم فيها ركيزة أساسية».

أبعاد العملية التعليمية حسب الدكتورة إيلارية عاطف، هي المدرسة والامتحانات والتقييم والتدريبات، وللدكتور رضا حجازي دور ملموس في كل هذه الأبعاد، مؤكدة أنه معلم وخبير وأستاذ في التقويم والقياس.

«مرفت»: وزير التربية والتعليم الجديد يتمتع بخبرة تدريسية عالية

مرفت عويس، مدرسة، أكدت أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الجديد، واعٍ بكل المشكلات التي تواجه أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، موضحة أنه يمكنه حلها برؤية ثاقبة «ليه إنجازات واضحة في الملف».

وأضافت «مرفت» لـ«الوطن»، أن وزير التربية والتعليم الجديد يتمتع بخبرة تدريسية عالية فضلاً عن كونه أستاذاً جامعياً، وفي الكثير من المؤتمرات والندوات يؤكد حرصه على النهوض بالعملية التعليمية وتدعيم التطوير.

«إيمان»: معاصر للمناهج القديمة والحديثة

«وزير التعليم من المعلمين»، هكذا عبرت الدكتورة إيمان جاب الله، موجه عام رياضيات ومدرب عام تربوي بالأكاديمية المهنية للمعلمين، عن تقلد الدكتور رضا حجازي، منصب وزير التربية والتعليم، مؤكدة أنه على دراية كاملة بالاحتياجات الأساسية للمعلمين.

وأضافت «إيمان» لـ«الوطن»، أنه يتمتع بخبرة طويلة في ملف التدريس والتدريب وعلى دراية بكل مشكلات المعلمين وأنواعها ويستطيع العمل عليها وحلها، مؤكدة أنه معاصر للمناهج القديمة والحديثة وفي تطوير المعلمين لأنه مدرب في الأساس.