4 نصائح من «التربية والتعليم» للطلاب قبل كتابة رغبات تنسيق الكليات 2022

يستعد عدد كبير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، غدًا الخميس، للتقديم على المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد 2022، من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022 التابع لوزارة التعليم العالي.

وفي السياق نفسه، وجهت وزارة التربية والتعليم، عددًا من الإرشادات والنصائح، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، حول طرق كتابة وترتيب رغبات التنسيق الخاصة بالكليات مع بدء المرحلة الأولى.

وترصد بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المستمرة التي تقدمها للطلاب للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، النصائح والإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها، قبل كتابة الرغبات غدًا الخميس، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في منشور رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إرشادات وزارة التربية والتعليم للطلاب قبل كتابة رغبات التنسيق

- يجب على الطلاب ضرورة التأني عند كتابة وترتيب الرغبات في عملية التنسيق.

- التأكد من ضرورة كتابة كل فروع الكليات والمعاهد التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بالطالب، لإدخاله خلال عملية تسجيل رغبات، وعدم إطلاع أي شخص آخر عليه.

- الحذر عند كتابة الرغبات من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالمعاهد والجامعات الموجودة على موقع التنسيق والتابعة لوزارة التعليم العالي، وأيضًا على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت أن عمليات القبول بالمعاهد والجامعات 2022، سيكون بنظام التنسيق الإلكتروني، على أن يسجل الطلاب رغباتهم من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022، بدءًا من صباح غدًا الخميس مع بداية المرحلة الأولى للتنسيق.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة الهندسية هو 83.17% فأكثر، وللشعبة العلمية 89.02% فأكثر، والشعبة الأدبية 64.51% فأكثر، وأن عدد الرغبات التي يتم اتاحتها أمام الطالب بالنسبة لعملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني هى 75 رغبة، وعلى الطالب اختيار الكليات الموجودة في النطاق الجغرافي الأول بالنسبة له، كما يحق للطالب تعديل رغباته خلال فترة التنسيق.