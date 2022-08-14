سعر الدولار اليوم الأحد 14-8-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك المختلفة أصبح مادة للبحث عبر المحركات المختلفة خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك نظرًا لارتفاع سعره مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي جعله محل اهتمام للجميع وليس المهتمين بأخبار الاقتصاد فقط.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد، كما سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق موقع الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، كما سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 19.08 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، وسجل الدولار داخل بنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.01 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.