سعر الدولار اليوم الخميس 11-8-2022 في البنوك المصرية

ما زالت أسعار العملات في البنوك المصرية المختلفة، تشهد العديد من التغيرات، بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة، لهذا يختلف سعر الدولار بين يوم وآخر في عمليات البيع والشراء بالبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات الإخبارية المختلفة، التي تقدمها لقرائها، سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس الحالي، كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق موقع البنك، كما سجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وسجل الدولار داخل بنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الخميس 11 أغسطس الحالي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ اليوم الخميس سعر الدولار في المصرف المتحد 19.01 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، كما سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 19.08 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، وذلك فق تعاملات صباح اليوم، حسب موقع البنك للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس الحالي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وداخل بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 11 أغسطس.

يذكر أنّ مؤشر الدولار الأمريكي وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق مؤخرا، وسط توقعات بأن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 107.74 بنهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية.