سعر الدولار اليوم الجمعة 12-8-2022 في البنوك المصرية

تختلف أسعار الدولار بين الحين والآخر، حيث تتأثر العملة الأمريكية بالأزمات العالمية المختلفة التي تحدث، ويعد الدولار من أبرز العملات التي يهتم المواطنون بمتابعة سعرها بشكل مستمر لأهميتها في التأثير على العملات المختلفة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، كما سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق موقع الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، كما سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 19.08 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، وسجل الدولار داخل بنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.01 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

جدير بالذكر أن الأسهم الأمريكية ارتفعت أول أمس الأربعاء، بدعم البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع حيث لم ترتفع بيانات التضخم عن الشهر الماضي في الولايات المتحدة في شهر يوليو، نظرًا للانخفاض الحاد في أسعار البنزين.