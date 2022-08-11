تصريحات مسؤولين أمريكيين عن «الفائدة» ترفع سعر الدولار.. ماذا قالوا؟

ارتفع مؤشر الدولار نحو 105.5 نقطة اليوم الخميس بعد انخفاضه بنسبة 1% في الجلسة السابقة، حيث قام المتداولون بتقييم التصريحات المتشددة من صانعي السياسة الفيدراليين الذين أكدوا التزام البنك المركزي الأمريكي بمواصلة رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.

حذرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في مقابلة مع فاينانشيال تايمز، من أنه من السابق لأوانه «إعلان النصر» في مكافحة التضخم، وأن أسعار المستهلك تظل مرتفعة للغاية وليست قريبة من هدف استقرار الأسعار.

أسعار الفائدة الأمريكية

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي معدل سياسته إلى 3.9% بحلول نهاية العام وإلى 4.4% بنهاية عام 2023، بينما أشار تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستتجاوز 4% العام القادم، وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تباطأ فيه معدل التضخم الأساسي.

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 107.74 بنهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 111.17 نقطة للدولار الأمريكي في غضون 12 شهرًا.

أداء الدولار الأمريكي

يمكن الحكم على أداء الدولار الأمريكي عبر مؤشر DXY الذي يضم سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري.

يعد اليورو صاحب أكبر وزن في المؤشر، بنسبة 57.6% من السلة، يليه الين الياباني (13.6%) ، والجنيه الإسترليني (11.9%)، والدولار الكندي (9.1%)، والكرونة السويدية (4.2%)، والفرنك السويسري ( 3.6%).