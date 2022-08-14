سعر اليورو اليوم الأحد 15-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم قطاع كبير من المواطنين بـ سعر اليورو في البنوك العاملة بمصر بشكل دائم ومستمر، خاصة مشجعي كرة القدم، الذين يحرصون على معرفة رواتب المحترفين في البطولات الكبيرة مثل الدوري الإنجليزي.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، ومنها سعر اليورو في البنوك العاملة بمصر اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس، والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.59 جنيه لعمليات الشراء وبلغ 19.78 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل اليورو في بنك قناة السويس 19.60 جنيه لعمليات الشراء و19.85 جنيه للبيع، وفق تعاملات اليوم الأحد.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو في بنك الإسكندرية 19.48 جنيه للبيع و19.84 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، كما سجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.62 جنيه للبيع و19.81 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات اليوم الأحد.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.55 جنيه للشراء و19.78 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الأحد.

سعر اليورو في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر اليورو نحو 19.57 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد.