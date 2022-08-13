سعر اليورو اليوم السبت 13-8-2022 في البنوك المصرية

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر بشكل يومي، خصوصًا المهتمين بأخبار الاقتصاد بشكل دائم ومستمر، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وغيرها من البنوك الأخرى.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، التي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو في بنك الإسكندرية 19.48 جنيه للبيع و19.84 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، كما سجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.60 جنيه للبيع و19.48 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.63 جنيه للشراء و19.74 للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر اليورو نحو 19.57 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.63 جنيه لعمليات الشراء وبلغ 19.74 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل اليورو في بنك قناة السويس 19.46 جنيه لعمليات الشراء و19.84 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.