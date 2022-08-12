سعر اليورو اليوم الجمعة 12-8-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري من أبرز العملات التي يتم البحث عليها عبر محركات البحث المختلفة، حيث يهتم قطاع كبير بمتابعة اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، خاصة المواطنين والمستثمرين.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 12 أغسطس، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو في بنك الإسكندرية 19.48 جنيه للبيع و19.84 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، كما سجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.60 جنيه للبيع و19.48 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.63 جنيه للشراء و19.74 للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر اليورو نحو 19.57 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.63 جنيه لعمليات الشراء وبلغ 19.74 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل اليورو في بنك قناة السويس 19.46 جنيه لعمليات الشراء و19.84 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

وجدير بالذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي هبط بقوة بعد صدور بيانات من شأنها تهدئة عمليات التشدد التي انتهجها الفيدرالي الأمريكي، لكبح جماح التضخم، وذلك وفقاً لموقع «Investing» العالمي.