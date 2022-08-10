سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-8-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو يشهد اهتماما كبيرا من المواطنين، حيث تزداد عمليات البحث عليه عبر محركات البحث المختلفة بشكل يومي، فهو من أبرز العملات النقدية التي يبحث عنها المواطنون لمعرفة السعر مقارنة بالجنيه المصري في البنوك المختلفة.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس الحالي، استمرارا للموضوعات الخدمية المختلفة التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

سجل اليورو في بنك مصر نحو 19.48 جنيه للشراء و19.57 للبيع، كما سجل سعر اليورو بالمصرف المتحد نحو 19.60 جنيه للبيع و19.48 جنيه للشراء، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجل اليورو ببنك الإسكندرية 19.53 جنيه للبيع ونحو 19.37 جنيه للشراء خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 9 أغسطس وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 19.54 جنيه للشراء و19.63 جنيه للبيع كما سجل اليورو في بنك مصر 19.48 جنيه لعمليات الشراء وبلغ 19.57 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل سعر اليورو نحو 19.48 جنيه لعمليات الشراء وبلغ 19.57 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الأربعاء 10 أغسطس.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل عملة اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.46 جنيه لعمليات الشراء و19.60 جنيه للبيع، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 10 أغسطس الحالي.