سعر اليورو اليوم الخميس 11-8-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو يشكل عمل بحث واهتمام، من جانب شريحة كبيرة من رجال الأعمال والعاملين في الشركات الأوروبية والأجنبية بمصر، والمتابعين للأوضاع الاقتصادية العالمية.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم الخميس 11 أغسطس بالبنوك الحكومية والخاصة، استمرارا للموضوعات الخدمية اليومية والمختلفة التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

سجل اليورو في بنك مصر نحو 19.63 جنيه للشراء و19.74 للبيع، كما سجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.60 جنيه للبيع و19.48 جنيه للشراء، حسب موقع البنك، وسجل اليورو في بنك الإسكندرية 19.48 جنيه للبيع و19.84 جنيه للشراء خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 11 أغسطس وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو بالبنك المركزي المصري نحو 19.57 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، كما بلغ في البنك الأهلي نحو 19.63 جنيه لعمليات الشراء وبلغ 19.74 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الخميس 11 أغسطس.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجلت عملة اليورو في بنك قناة السويس 19.46 جنيه لعمليات الشراء و19.84 جنيه للبيع، وفق ما نشره موقع البنك خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 11 أغسطس الحالي.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 23.12 جنيه للشراء 23.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.26 جنيه للشراء مقابل 23.43 جنيه للبيع، أما داخل البنك الأهلي فبلغ نحو 23.26 جنيه للشراء مقابل 23.43 جنيه للبيع، اليوم الخميس 11 أغسطس.