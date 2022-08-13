أكثر من 9 سنوات.. محمد مختار جمعة أقدم وزير في حكومة مدبولي بعد التعديل الوزاري

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة اليوم، أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إذ جاء التغير في عدد الوزارات أما باقي الوزرات لم يحدث بها تغيير.

ومن بين الوزارات التي لم يحدث بها تغيرات جديدة وزارة الأوقاف التي يعد الدكتور محمد مختار جمعة وزيرا لها كما أنه من أقدم الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إذ تولى منصب وزير الأوقاف في 27 يوليو في عام 2013.

مشوار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

مسيرة الدكتور محمد مختار جمعة، تحفل بالكثير من المراحل الناجحة، حيث عُيِّن وزيراً للأوقاف في حكومة كل من الدكتور حازم الببلاوي، والمهندس إبراهيم محلب (الأولى والثانية)، والمهندس شريف إسماعيل، ثم في حكومة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، كما أنه شغل منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وطالب باستقلال الأزهر مرارا، وطالب بميزانية مخصصة للأزهر ليؤدي رسالته على أكمل وجه وكانت له مشاركة فعالة في مؤتمر الإسلام في إفريقيا بالسودان، وفي حفل تسلم جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام وله العديد من الإسهامات العلمية والشرعية والأدبية، منها وضع مناهج اللغة العربية وآدابها لكليات التربية بسلطنة عمان وفى تطوير مناهجها.

حصل الدكتور محمد مختار جمعة على عضوية العديد من الاتحادات المختصة في الأدب، منها اتحاد كتاب مصر ورابطة الأدب الإسلامى والرابطة العالمية لخريجى الأزهر، وله اهتمامات كبيرة بمجال التنمية البشرية التى حاضر في كثير من منتدياتها كداعية وكما أنه أستاذ جامعى متخصص في العلوم الشرعية والأدبية، نقلا عن الموقع الرسمي «لمجلس الوزراء».

قرارات اتخذها وزير الأوقاف خلال فترة توليه

قرارات عديدة اتخذها «جمعة» خلال توليه منصب وزير الأوقاف منها منع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين متراً ثم تبعه بمنع غير الأزهرين من الخطابة في المساجد الحكومية والأهلية وأيضا قرر في 26 يناير 2014 توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر استنادًا على أن الوزارة مسئولة عن إقامة الشعائر الدينية وحذرت من ضم أي مسجد تابع لأي جمعية لا يلتزم بهذا القرار ومحاسبة الأئمة والخطباء غير الملتزمين.

وشمل التعديل الوزاري الجديد أكثر من ثلث حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إذ يصل عدد الوزارات الإجمالي إلى 32 وزارة، حيث جاء التغير في عدد الوزارات وكان يشمل 13 حقيبة وزارية، وذلك بعد تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.