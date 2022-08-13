إطلاق قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» في 7 محافظات.. اعرف الأماكن والتخصصات

تواصل مبادرة حياة كريمة جهودها في مجال القطاع الطبي، إذ تطلق قوافل طبية مجانية بشكل دوري في القرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية للكشف والعلاج مجانا على المواطنين في قرى حياة كريمة.

تخصصات القوافل الطبية

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، انطلقت اليوم 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتستمر على مدار يومين للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية «نساء وولادة، أطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية خدمات الأشعة والتحاليل»، وذلك في محافظات «القليوبية، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، بني سويف».

خريطة انتشار القوافل الطبية

وتنتشر القوافل الطبية خلال يومي 13 و14 أغسطس بمناطق:

ـ الكومي مركز طامية محافظة الفيوم.

ـ وحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر.

ـ نصر جمعة مركز سمسطا محافظة بني سويف.

ـ مسارة مركز ديروط محافظة أسيوط.

ـ كوم اشكيلو مركز جرجا محافظة سوهاج.

ـ المستقبل مركز العبور محافظة القليوبية.

ـ الكفر الجديد محافظة كفر الشيخ.

166 قافلة طبية ضمن حياة كريمة

وأعلن الدكتور محمد سعد، عضو المكتب المركزي للقطاع الطبي بمبادرة حياة كريمة، أن حياة كريمة أطلقت 166 قافلة طبية خلال الثلاثة أشهر الماضية، من بينها عدد من القوافل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات، مشيرا إلى إطلاق 77 قافلة بعد 3 أشهر من إطلاق المبادرة تستهدف الأهالي في كل مكان والمناطق الأكثر احتياجا التي جرى رصدها، مؤكدا أن القوافل الطبية جاءت بهدف توحيد جهود الدولة مع المجتمع المدني للوصول لجميع الناس.