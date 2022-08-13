166 قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في الثلاثة أشهر الماضية

قال الدكتور محمد سعد، عضو المكتب المركزي للقطاع الطبي بمبادرة حياة كريمة، إن القطاع الطبي في مبادرة حياة كريمة بدأت فكرته في 2019 بهدف توحيد جهود الدولة مع جهود المجتمع المدني للوصول لجميع الناس.

17 قافلة بيطرية

وأضاف «سعد»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن مبادرة حياة كريمة أطلقت 77 قافلة بعد 3 أشهر من إطلاق المبادرة تستهدف الأهالي في كل مكان والمناطق الأكثر احتياجا التي يجرى رصدها، بينما وصل عدد القوافل في آخر 3 أشهر إلى 166 قافلة طبية، منها قوافل لذوي الاحتياجات الخاصة و17 قافلة بيطرية بالتعاون مع مديريات الصحة.

ولفت إلى أنه يوجد 25 منسقا في معظم المحافظات متواجدين على الأرض بين الناس، يساعدهم متطوعين من أهل القرية، نظرا لدرايتهم بمشكلاتهم ومتطلباتهم، ليجرى رفعه للمركزية، وإطلاق قوافل للأماكن الأكثر احتياجا: «نعرف احتياجات الناس من خلال الداتا الموجودة لأكثر الأمراض المنتشرة ومن خلال تواجدنا في وسطهم».

وعي الإنسان أول خطوة ضد الفقر

وأشار إلى أن القافلة الطبية تشمل قوافل توعوية وصحة نفسية واجتماعية: «فكرة الشمول في حياة الإنسان وأنه يعيش حياة كريمة من جميع النواحي بالنسبة لنا أهم فكرة في حياة كريمة بشكل عام، وهذا هو المبدأ الذي ننطلق منه».

وأوضح أن القطاع الطبي في حياة كريمة يعتمد على مبدأ طرق الأبواب أو الندوات التثقيفية، والتوعية النفسية أو الصحية والمقبلين على الزواج، متابعًا: «الجزء التوعوي مهم للغاية، ونعتبر وعي الإنسان أول خطوة ضد الفقر والمرض وأي إعاقة للحياة الكريمة».