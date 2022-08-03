حياة كريمة تطلق قوافل طبية في 11 محافظة.. اعرف المناطق والتخصصات

تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على قدم وساق، بالتعاون مع الحكومة، من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال العمل على تحسين العديد من الجوانب الحياتية المختلفة التي تحيط به، سواء التعليم أو الصحة أو الخدمات الاجتماعية، وغيرها من الأمور التي من شأنها التأثير على شكل حياة المواطن المصري.

مناطق قوافل «حياة كريمة»

أطلقت حياة كريمة، 11 قافلة طبية في بعض المناطق الأكثر احتياجا للتدخل، والتي تعاني من فقر الخدمات الطبية بها، الموجودة في مختلف محافظات مصر، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إذ من المقرر أن تستمر تلك القوافل بداية من اليوم، حتى غد الخميس.

وتنتشر القوافل الطبية في المناطق التالية:

1- العجرة مركز ببا، محافظة بني سويف.

2- العثمانية مركز المحلة أول، محافظة الغربية.

3- مركز شباب شندورة بحي الجناين، محافظة السويس.

4- كشوك عميرة، محافظة مطروح.

5- كفر صراوة مركز أشمون، محافظة المنوفية.

6- صقط الغربية، محافظة المنيا.

7- منشية ناصر مركز كفر سعد، محافظة دمياط.

8- البذور مركز غرب النوبارية، محافظة البحيرة.

9- الشرقي سمهود مركز أبو تشت، محافظة قنا.

10- الحمراوين مركز القصير، محافظة البحر الأحمر.

11- أبو الريش بحري، محافظة أسوان.

التخصصات الطبية

تضم القوافل عدد من التخصصات الطبية المختلفة، من أجل توفير أكبر رعاية ممكنة للمواطنين في المناطق سالفة الذكر، إلى جانب توفير صيدالية يتواجد بها أنواع العلاج المختلفة، أما عن الحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو إجراء عمليات جراحية، فيتم نقلها إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

التخصصات الطبية المتوفرة بقوافل «حياة كريمة»:

- القلب.

- التحاليل الطبية.

- الباطنة.

- الأطفال.

- نساء وولادة.

- خدمات الأشعة.

- الأنف والأذن.

- الجلدية.

- العظام.

- الرمد.

- الجراحة.

- الأسنان.

- خدمات تنظيم الأسرة.