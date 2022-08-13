الأحوال المدنية تطلق قوافل مجهزة لتقديم الخدمات في 24 منطقة بالمحافظات

قرر قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، استمرار قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً اعتباراً من اليوم السبت، لاستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين.

وجاءت المناطق التي تستهدفها القوافل كالتالي: القاهرة أمام المركز النموذجي بكارفور المعادي – الجيزة أمام سجل الصف وأمام «كايرو مول» – القليوبية أمام سجل شبرا الخيمة أول وأمام سجل شبرا الخمية ثاني وأمام سجل شبين القناطر وأمام سجل طوخ.

أماكن قوافل الأحوال المدنية

كما تتواجد قوافل الأحوال المدنية في الأماكن التالية: الإسكندرية بجوار نقطة شرطة محطة الرمل، وبجوار مسجد سيدي بشر – مطروح أمام مول العلمين أسكوير – دمياط أمام سجل دمياط الجديدة – الغربية بجوار مركز المعلومات الفرعي بطنطا وأمام سجل كفرالزيات وأمام سجل زفتى – المنوفية أمام سجل مركز منوف وأمام منفذ إصدار الوثائق بأشمون وأمام سجل مدني أشمون – كفرالشيخ أمام مقر إدارة الأحوال المدنية بكفر الشيخ – المنيا بمراكز مغاغة وبني مزار وسمالوط – سوهاج أمام سجل مدني مركز البلينا – قنا أمام نقطة شرطة الكنوز – الأقصر أمام سجل القرنة.

ولاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي عليهم من خلال استخراج أوراقهم الثبوتية في سهولة ويسر وبصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم كل الخدمات الشرطية الجماهيرية.