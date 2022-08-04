الأحوال المدنية تبدأ استخراج بطاقة الرقم القومي لأصحاب الـ15 عاما

بدأ قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية منذ أيام استخراج بطاقة الرقم القومي لأبناء 15 سنة تنفيذًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعديل السن القانونية الخاصة باستخراج البطاقة الشخصية لتصبح 15 سنة بدلًا عن 16، وبموجب القرار يمكن لكل شخص يحمل الجنسية المصرية بلغ السن القانونية أن يتقدم للحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي، لإصدارها من خلال قطاع الأحوال المدنية، في المحافظة أو الحي السكني التابع له.

«الوطن» تستعرض في السطور التالية، طرق وخطوات استخراج البطاقة الشخصية لأصحاب الـ15 سنة، كما يلي:

- شراء استمارة بطاقة الرقم القومى وملء بياناتها.

- شهادة ميلاد الرقم القومي.

- مستندات إثبات الشخصية ومحل الإقامة.

- تقديم الاستمارة والمستندات المطلوبة للموظف المختص.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا عند تقديم طلب الحصول على بطاقة رقم قومي.

- أن يكون له بيان ميلاد على الحاسب.

- الاتصال على الرقم الساخن للسجل المدني وهو 16582.

- سوف يرد عليك أحد ممثلي خدمة العملاء، ويمكنك اختيار طلب إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد، أو تغيير بيانات البطاقة.

- سيطلب منك بعض البيانات الشخصية حسب المستندات والأوراق الرسمية.

- بعد إعطاء البيانات لممثل الخدمة، سوف يطلب منك تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال البطاقة عليه.

- بعد المدة المحددة، سوف ترسل البطاقة عن طريق البريد حتى المنزل، أو تحديد مكان استلامها.

مع العلم أن تلك الخدمة مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يتم إصدار البطاقة للمرة الأولى بل يجب التوجه إلى السجل المدني الأقرب لمحل السكن.

غرامات عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي كالآتي:

- تأخير تجديد البطاقة بعد انتهائها 50 جنيهًا.

- التعامل ببطاقة منتهية 100 جنيه.

- عدم تحديث البيانات الخاصة بالمواطن، مثل الزواج أو السكن أو المهنة، خلال مدة 3 أشهر 50 جنيهًا.

- عدم استخراج «بدل فاقد» بعد ضياعها أو سرقتها بمدة لا تتجاوز الأسبوعين 50 جنيهًا.