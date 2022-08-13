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حبس عامل متهم بإصابة زوجته بحروق في الشرقية.. ألقى عليها ماء نار

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
03:09 م | السبت 13 أغسطس 2022
حبس صورة أرشيفية

حبس صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مطعم كشري تسبب في إصابة زوجته بحروق في أنحاء مختلفة من جسدها، بعدما القى عليها مادة حارقة، إثر خلافات بينهما بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وأحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام.

إصابة سيدة بحروق 

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية  إخطارا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد استقبال مستشفى أبو كبير المركزي امرأة مصابة بحروق في أنحاء مختلفة من جسدها إثر إلقاء مادة حارقة عليها. 

اتهام الزوج بارتكاب الواقعة 

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز أبو كبير لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال السيدة اتهمت زوجها بارتكاب الواقعة وإلقاء مياه نار عليها بسبب خلافات أسرية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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