برنامج اليوم من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. التذكرة بـ20 جنيها

اهتمام كبير شهده مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2022 من جانب المواطنين الراغبين في حضور برنامج الحفلات الخاص به، ويعود ذلك الاهتمام إلى استضافة المهرجان لنجوم صف أول بسعر تذكرة مخفض بشكل كبير، وتنظم وزارة الثقافة المهرجان كل عام ليكون مقره في ساحة القلعة، ليبدأ اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل يومي ودائم ومستمر بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار اليوم، فضلا عن اهتمامها بتقديم كل ما هو ترفيهي بأسعار مخفضة للمواطنين حتى يستطيعوا الاستمتاع به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير برنامج مهرجان القلعة اليوم، والحفلات المقرر تنظيمها وإقامتها على مسرح ساحة القلعة خلال ساعات قليلة، فضلا عن سعر تذكرة الحفلات المختلفة،والتي جاءت كالتالي:

برنامج حفلات مهرجان القلعة اليوم الأحد

- حفل أوركسترا الأنامل الصغيرة: ينطلق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء اليوم بحفل أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الموسيقار راجي المقدم، والذي من المقرر أن يبدأ في تمام الساعة 8 مساء.

- حفل الفنان مدحت صالح: يأتي حفل الفنان مدحت صالح ليكون أول حفل في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء من نجوم الصف الأول، ويكون ذلك بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية، ويبدأ حفل الفنان مدحت صالح في المهرجان في تمام الساعة 10 من مساء اليوم الأحد.

أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وحددت وزارة الثقافة أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2022 ليكون سعر التذكرة الواحدة 20 جنيه فقط لا غير، ولا يتم حجز الحفلات مسبقا، ولكن على الراغب في حضور أي من الحفلات التوجه قبل موعد الحفل بساعات قليلة لشراء التذكرة، ومن أبرز نجوم الصف الأول المشاركين في المهرجان «هاني شاكر، نوال الزغبي، عمر خيرت، فرقة مسار إجباري».