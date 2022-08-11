نوال الزغبي تروج لحفلها في مهرجان القلعة: «هنقضي سوا سهرة من العمر.. تحيا مصر»

روجت الفنانة نوال الزغبى لحفلها المقبل بمصر، لأول مرة ضمن فعاليات محكى القلعة للثقافة والفنون، والتي تضم فعالياته 42 حفلاً متنوعًا تنطلق في الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس، وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يومًا متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس.

نوال الزغبي تروج لحفلها بمهرجان القلعة

ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «توتير» صورا، قائلة: «أحلى جمهور بمصر أم الدنيا.. الخميس 25 أغسطس المقبل ضمن مهرجان القلعة الدولي لنقضي سوا سهرة من العمر! تحيا مصر، مصر أم الدنيا، منتظراكم جميعا.. Waiting for you guys!».

تفاصيل حفلات مهرجان القلعة للثقافة والفنون

يحيي أولى حفلات مهرجان القلعة للثقافة والفنون، الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقة عمرو سليم، ويتبعها بعد ذلك حفلات يومية لنجوم الوطن العربي من أبرزهم علي الحجار، وعمر خيرت، وفرقة بلاك تيما، ومصطفى حجاج، ودينا الوديدي، وفرقة مسار إجباري، وفرقة وسط البلد، والشيخ ياسين التهامي، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، والفنانة نسمة عبدالعزيز.

وجاءت سعر التذكرة مفاجاة للجمهور، 20 جنيها فقط، تشمل حفلتين يوميا تبدأ من الساعة 8 مساء إلى 12 ليلا.

نجاح نوال الزغبي في أغنيتها الجديدة

جدير بالذكر، أن نوال الزغبي طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة «حفلة» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، إذ حققت ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة، الأغنية من إخراج فادي حداد، والأغنية من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري.