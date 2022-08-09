رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نتيجة الثانوية العامة 2022

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق

كتب:

محمد مجدي
12:11 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تُمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، خاصةً خريجي الكلية الجوية للحصول على درجة البكالوريوس في التجارة (إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات) أو درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات (تخصص نظم معلومات الطيران)، وذلك عن طريق البرنامج البيني بنظام الساعات المعتمدة.

وقع اللواء طيار أح/ يسرى عبدالحميد هلال مدير الكلية الجوية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق فى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي لدعم المنظومة التعليمية والبحثية وذلك بحضور الفريق محمـد عباس حلمي قائد القوات الجوية.

ويعتبر البروتوكول هو الأول من نوعه، الذي يتمّ توقيعه مع الجامعات المصرية، ويهدف إلى رفع كفاءة الطلاب علمياً وعملياً من خلال التفاهم والعمل المشترك بينهما وزيادة الإمكانيات ووضع مشروع للتعاون فى مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكّد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة في مجال البحث العلمي وعلوم الطيران لتظل القوات الجوية دائماً قادرة على تنفيذ كل المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.

حضر مراسم توقيع البروتوكول أمين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظ الشرقية وعدد من قادة القوات المسلحة.

اقرأ المزيد:

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالصفة العسكرية

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجري الجديد 1444

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

القوات المسلحة تصدر «إنفوجراف» بشأن جهود قوات حرس الحدود في شهر

الجيش الأوكراني: أكثر من 50000 امرأة تخدم في القوات المسلحة

عاجل.. الرئيس السيسي يحضر عرضا لأسلحة القوات المسلحة الصربية
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.