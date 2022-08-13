وزير التجارة الجديد: اختياري تكليف وليس تشريف.. والطريق مفتوح أمام الشباب

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في التعديل الوزاري الجديد، خلفًا لـ نيفين جامع، الوزيرة السابقة، إنَّ توليه الحقيبة الوزارية تكليفًا وليس تشريفًا، ومسؤولية كبيرة تحتاج إلى عمل ضخم.

أحمد سمير: مصر تعيش عهدا جديدا من تمكين الشباب

وأضاف المهندس أحمد سمير في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ مصر تعيش عهدًا جديدًا من تمكّين الشباب منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ولايته رئيسًا للبلاد، والطريق مفتوح أمام جميع الشباب في كل المجالات، والدولة تمد يدها للجميع.

وتابع وزير التجارة والصناعة الجديد أنَّ ملف التجارة والصناعة يحتاج إلى عمل كبير، مؤكّداً أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان في هذا الملف لمواجهة كل التحديات والمضي قدمًا على طريق التنمية.

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في التعديل الوزاري

وتولى المهندس أحمد سمير، منصب وزير التجارة والصناعة، في التعديل الوزاري الجديد، الذي شهده مجلس النواب في جلسة طارئة، خلفًا لنيفين جامع، الوزيرة السابقة. وشمل التعديل 13 حقيبة وزارية.

وانتخب أحمد سمير نائبًا بالبرلمان عن دائرة أول وثان أكتوبر-الشيخ زايد والواحات البحرية، عن حزب «مستقبل وطن»، قبل التقدم باستقالته اليوم، وهو من مواليد محافظة الجيزة 1974.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم السبت، على التعديلات الوزارية التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس، التي شملت 13 تعديلًا وزاريًا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب إعلان المجلس، أمس، انعقاد جلسة طارئة لمناقشة التعديلات الوزارية.