برلماني: التعديل الوزاري «ضرورة» فرضتها علينا التطورات العالمية الأخيرة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، والذي ضم 12 حقيبة وزارية، كان ضرورة فرضتها علينا التطورات العالمية الأخيرة، وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد من أصحاب السيرة الطيبة والخبرات الواسعة في مجالاتهم، وهو ما يبشر بإحداث طفرة في الملفات الخاصة بهم.

ملف التعليم

وقال «محسب» إن الفترة الماضية شهدت ارتباكا ملحوظا في عدد من الملفات، خاصة ملف التعليم، وما صاحبه من تضارب في القرارات الصادرة من الوزير السابق الدكتور طارق شوقي، الأمر الذي أثر سلبيا على الطلاب في المراحل المختلفة وكذلك أولياء الأمور، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في استراتيجية التطوير خاصة ما يتعلق بآليات التنفيذ.

توطين الصناعة

وأضاف عضو مجلس النواب، أن توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة ودعمها كانت تتطلب رؤية وفكر جديد، مؤكدا أن اختيار النائب أحمد سمير صالح مبشر للغاية، خاصة أنه الفترة الماضية له كرئيسا للجنة الاقتصادية أتاحت له التعرف على كافة الملفات الخاصة والأزمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وزارة الثقافة

وشدد «محسب» على أهمية أن تقوم وزارة الثقافة بدور اجتماعي ملموس خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بقضية الوعي ومحاربة أشكال التطرف والتشدد، مطالبا وزارتي التعليم والتعليم العالي بالتعاون من وزارة الثقافة من أجل تنشئة أجيال على قدر كبير من الثقافة والوعي.

تقييم أداء المحافظين

وأكد «محسب» على ضرورة أن يكون هناك إعادة نظر وتقييم لأداء المحافظين، وإجراء تغييرات لأصحاب الأداء السيئ خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين الخدمات في المحافظات، وتطوير أداء المحليات، مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل على مواصلة الليل بالنهار من أجل تخطي التحديات التي تواجه الدولة المصرية في جميع المجالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.